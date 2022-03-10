В Москве благоустроят 55 знаковых территорий

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В Москве планируют благоустроить 55 знаковых территорий в 2022 году. Работы пройдут в рамках программы «Мой район».
В Москве благоустроят 55 знаковых территорий
  • АГН «Москва»

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Речь идёт о небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов», — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

В общей сложности в Москве благоустроят 2730 городских объектов.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.

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