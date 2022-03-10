Риелтор Лукинов рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Подмосковье

Руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Московской области.

«Если начинать со вторичной недвижимости, то большинство собственников сняли с продажи то, чем владеют. Речь идёт о квартирах, земельных участках и домах. То есть фактически они заняли выжидательную позицию... Хорошей вторички в наличии сейчас нет», — уточнил Лукинов в беседе с «Радио 1».

Говоря о сегменте первичной недвижимости, Лукинов отметил, что жильё в коттеджных посёлках региона в феврале подорожало на 15% и более.

Речь в данном случае идёт о тех объектах, где есть все коммуникации.

По его мнению, подобная недвижимость будет дорожать, так как застройщикам необходимы средства на завершение строительства.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.