Бочкарёв рассказал о масштабной программе транспортного развития в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о масштабной программе транспортного развития в столице.

«В Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города, которая включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры», — заявил Бочкарёв.

Он отметил, что в 2022 году в городе ожидается существенный рывок в реализации программы транспортного развития.

«До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии — самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, традиционно много внимания в этом году уделяется дорожному строительству, особенно проектам хордовых магистралей и Московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД.

Заместитель мэра также подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы по развитию улично-дорожной сети является формирование транспортного каркаса Новой Москвы.

«ТиНАО — наиболее активно развивающаяся территория Москвы, где сегодня реализуется комплексный подход: вместе с жильём активно строятся новые социальные объекты, создаются рабочие места и, конечно, развивается транспортная инфраструктура», — добавил Бочкарёв.

Ранее он сообщал, что формирование единого транспортного каркаса Москвы, включающего метро, железные дороги и хордовые магистрали, планируется завершить до 2024 года.