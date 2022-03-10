В Подмосковье программу социальной газификации выполнили на 45%
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Об этом информирует телеканал «360».
«Работы по президентскому проекту ведутся согласно графику. Подмосковные газовики строят газораспределительные сети без выходных. На данный момент стройки ведутся в 153 населённых пунктах. Темп держим — за неделю построили 11 км сетей и газифицировали 59 домов», — сказал Баранов.
Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.