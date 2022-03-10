В Подмосковье программу социальной газификации выполнили на 45%

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Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов заявил, что работы в рамках программы социальной газификации завершили в Московской области на 45%. Сети проложили в 1249 населённых пунктах региона.
В Подмосковье программу социальной газификации выполнили на 45%
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Об этом информирует телеканал «360».

«Работы по президентскому проекту ведутся согласно графику. Подмосковные газовики строят газораспределительные сети без выходных. На данный момент стройки ведутся в 153 населённых пунктах. Темп держим — за неделю построили 11 км сетей и газифицировали 59 домов», — сказал Баранов.

Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.

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