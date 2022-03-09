В Самарской области прокомментировали новые выплаты для семей с детьми

Короткая ссылка
В Самарской области прокомментировали новую меру поддержки семей с детьми.
В Самарской области прокомментировали новые выплаты для семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

«Чтобы оформить данную выплату, родителям достаточно будет с 1 мая подать только заявление в электронном виде через портал «Госуслуги». В настоящее время определяется, какой орган будет предоставлять данную меру соцподдержки», — заявила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьёва.

По её словам, первые выплаты семьи начнут получать в мае, причём сразу за два месяца. Размер пособия будет дифференцирован.

По данным областного министерства, число получателей составит около 52 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить