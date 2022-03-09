В Самарской области прокомментировали новые выплаты для семей с детьми

В Самарской области прокомментировали новую меру поддержки семей с детьми.

Об этом сообщает volga.news.

«Чтобы оформить данную выплату, родителям достаточно будет с 1 мая подать только заявление в электронном виде через портал «Госуслуги». В настоящее время определяется, какой орган будет предоставлять данную меру соцподдержки», — заявила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьёва.

По её словам, первые выплаты семьи начнут получать в мае, причём сразу за два месяца. Размер пособия будет дифференцирован.

По данным областного министерства, число получателей составит около 52 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.