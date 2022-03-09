В Евпаторию прибыли иностранцы, эвакуированные из Херсонской области

В Евпаторию прибыли 22 человека, эвакуированные из Херсонской области. Это граждане Египта, Ливана, Азербайджана, Швеции и Украины.

Об этом сообщает «Крым 24».

Иностранных граждан разместили на базе одного из санаториев.

«Для того чтобы принять и помочь как-то людям, мы открылись и вызвали на работу сотрудников, подготовили номерной фонд, включили котельную, открыли столовую, закупили продукты питания, чтобы всё было приготовлено», — заявила управляющая филиалом ГУП РК «Солнечная Таврика» санаторий «Мечта» Марина Емельянова.

Также к эвакуированным приехала бригада медиков из городской поликлиники.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье собрали и отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей ЛДНР.