В Евпаторию прибыли иностранцы, эвакуированные из Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
Иностранных граждан разместили на базе одного из санаториев.
«Для того чтобы принять и помочь как-то людям, мы открылись и вызвали на работу сотрудников, подготовили номерной фонд, включили котельную, открыли столовую, закупили продукты питания, чтобы всё было приготовлено», — заявила управляющая филиалом ГУП РК «Солнечная Таврика» санаторий «Мечта» Марина Емельянова.
Также к эвакуированным приехала бригада медиков из городской поликлиники.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье собрали и отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей ЛДНР.