Экономист Бунич высказался о возможностях развития бизнеса в России

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Экономист, предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич высказался о возможностях развития бизнеса в России.
Экономист Бунич высказался о возможностях развития бизнеса в России
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  • © EschCollection

«Сейчас такое количество бизнеса открывается, хватило бы предпринимателей всё это освоить», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, речь идёт, по сути, о построении совершенно новой экономики.

«Государство теперь будет развивать все сектора промышленности. Сельское хозяйство уже делало успех, сейчас это будет усилено, там появится огромная возможность для малых и средних производителей и даже для индивидуальных хозяйств», — отметил Бунич.

По его прогнозу, большая потребность возникнет и в IT-технологиях.

«В оптовой и розничной торговле будут новые партнёры, новые логистические цепочки будут выстраиваться, новые производственные цепочки», — заключил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье намерены разработать комплекс мер поддержки для бизнеса.

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