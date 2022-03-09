В Москве мальчик рассказал, как обнаружил младенца на улице

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Мальчик Григорий, обнаруживший утром 9 марта брошенного младенца возле одного из жилых домов на улице Перерва в Москве, рассказал о том, как это произошло.
В Москве мальчик рассказал, как обнаружил младенца на улице
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Вышел с собакой гулять, прохожу мимо машины, а там рядом пакет. Я слышу, что кряхтит ребёнок… Заглядываю, а там ребёнок новорождённый лежит. Я очень испугался. Я открыл пакет и думаю: «Как так? Кто мог его оставить? Один ребёнок лежит — ему всего три дня», — рассказал он «Известиям».

Мальчик позвал на помощь проходивших мимо взрослых, а затем связался со своими родителями, которые отнесли ребёнка в квартиру и вызвали скорую.

Григорий сообщил, что ребёнок здоров. На новорождённом была бирка, согласно которой он родился 6 марта.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года в овраге в селе Прокудине обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали.

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