РЭО разработал подготовительный курс для эковолонтёров

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Российский экологический оператор (РЭО) разработал подготовительный курс для эковолонтёров.
РЭО разработал подготовительный курс для эковолонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году мы запустили проект «Зелёная школа», который получил большой отклик. В 2022 году мы продолжили масштабную экопросветительскую кампанию и подготовили новый проект, который посвящён эковолонтёрству. Он будет полезен всем, кому хочется присоединиться к движению», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, это цикл образовательных видео, которые рассказывают о видах эковолонтёрства, об уже существующих проектах, о том, как стать добровольцем или организовать собственное мероприятие.

«Мы также подготовили методическое пособие, в котором подробно рассказали об истории волонтёрства в России, успешных кейсах, ответили на самые часто задаваемые вопросы», — добавил Буцаев.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Московская область вошла в тройку самых активных участников международного конкурса «Экология — дело каждого».

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