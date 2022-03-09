Вирусолог Волчков рассказал о влиянии пандемии на импортозамещение

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на импортозамещение.

«Пандемия нас естественным образом привела к импортозамещению... В 2020 году страны-производители всех ключевых реагентов и оборудования переориентировали поставки на собственные рынки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, пандемия позволила состояться революции в биотехе, а также переориентироваться на Китай, который оперативно развернул свои производственные мощности.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».