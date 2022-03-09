В Подмосковье собрали и отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей ЛДНР

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, волонтёров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.
В Подмосковье собрали и отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей ЛДНР
  • globallookpress.com
  • © Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Об этом сообщает телеканал «360».

«Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развёрнута нашими волонтёрами, предприятиями. Развёрнута безвозмездно — хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 т различного гуманитарного груза, он очень востребован», — отметил губернатор.

По словам Воробьёва, груз уже отправлен в Донецкую и Луганскую народные республики, однако работа по сбору гумпомощи продолжится. В регионе 130 пунктов, где можно её оказывать.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить