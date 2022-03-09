В Подмосковье собрали и отправили около 400 т гуманитарного груза для жителей ЛДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, волонтёров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развёрнута нашими волонтёрами, предприятиями. Развёрнута безвозмездно — хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 т различного гуманитарного груза, он очень востребован», — отметил губернатор.

По словам Воробьёва, груз уже отправлен в Донецкую и Луганскую народные республики, однако работа по сбору гумпомощи продолжится. В регионе 130 пунктов, где можно её оказывать.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.