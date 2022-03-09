В Тюмени проанализировали траты жителей за год

Жители Тюмени потратили 9,5 млрд рублей на платные бытовые услуги в 2021 году.

При этом, как пишет megatyumen.ru со ссылкой на данные Тюменьстата, большую часть средств тюменцы потратили на техобслуживание своих авто — 4,2 млрд.

Ещё 1,7 млрд рублей жители города потратили на ремонт и строительство жилья, 1 млрд — на услуги парикмахерских, чуть больше 0,5 млрд — на ремонт бытовой и электронной аппаратуры.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.