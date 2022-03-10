В России предложили повысить лимит на снятие валюты семьям с детьми

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить лимит на снятие валюты вкладчикам с детьми. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В своём обращении он напомнил, что в связи с введением масштабных западных санкций в отношении российских организаций и физических лиц и попыткой извне «раскачать экономическую ситуацию в России» Центробанк ограничил для граждан возможность снятия наличной валюты с банковских вкладов суммой $10 тыс. в течение полугода.

При этом он уточнил, что данное решение в настоящее время не учитывает, есть ли у вкладчика дети или нет: снять до $10 тыс. может как одиноко живущий гражданин, так и многодетный родитель.

«В целях поддержки семей с детьми, что является одной из основ государственной политики России, прошу вас оценить целесообразность повысить лимиты на снятие валютной наличности гражданами на 10 тыс. долларов США за каждого малолетнего ребёнка вкладчика в возрасте до 14 лет включительно, что позволит семьям с детьми более свободно распоряжаться собственными валютными накоплениями в условиях внешнего экономического давления на страну», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты на детей 8—16 лет в семьях с невысоким доходом.