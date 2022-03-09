Специалист по кибербезопасности Седов назвал способ снизить число спам-звонков

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Эксперт по информационной безопасности Олег Седов рассказал, как снизить поток спам-звонков с рекламными предложениями.
Специалист по кибербезопасности Седов назвал способ снизить число спам-звонков
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  • © fizkes

Навязчивая реклама различных товаров и услуг всё чаще поступает на телефоны россиян, причём обзвоном занимаются уже не люди, а роботы, отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Полностью остановить поток звонков нельзя, но есть способ снизить их количество, добавил при этом Седов.

«Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Чтобы снизить количество звонков (от автоматических систем. — RT), достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Если ваш номер не отвечает, то с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным», — пояснил Седов.

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