Радио Sputnik с 9 марта будет вещать на частоте «Эха Москвы» — 91,2 FM. Первый эфир стартует в 07:00.

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты», — отметила главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

По её словам, Sputnik уже несколько лет является абсолютным лидером по цитируемости среди всех радиостанций России.

9 марта в эфире будут программы Германа Клименко, Марии Захаровой, Армена Гаспаряна, Евгения Примакова, Анатолия Вассермана, Константина Косачёва, Дмитрия Пучкова.

Также к команде Sputnik присоединятся Сергей Карнаухов, Максим Кононенко, Павел Астахов, Кира Сазонова, Надана Фридрихсон, Алексей Мухин, Дмитрий Евстафьев, Анатолий Кузичев, Илиас Меркури, Евгений Попов и Андрей Кондрашов.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы».

Позже совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.