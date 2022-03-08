Радио Sputnik с 9 марта будет вещать на частоте «Эха Москвы»

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Радио Sputnik с 9 марта будет вещать на частоте «Эха Москвы» — 91,2 FM. Первый эфир стартует в 07:00.
Радио Sputnik с 9 марта будет вещать на частоте «Эха Москвы»
  • РИА Новости

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты», — отметила главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

По её словам, Sputnik уже несколько лет является абсолютным лидером по цитируемости среди всех радиостанций России.

9 марта в эфире будут программы Германа Клименко, Марии Захаровой, Армена Гаспаряна, Евгения Примакова, Анатолия Вассермана, Константина Косачёва, Дмитрия Пучкова.

Также к команде Sputnik присоединятся Сергей Карнаухов, Максим Кононенко, Павел Астахов, Кира Сазонова, Надана Фридрихсон, Алексей Мухин, Дмитрий Евстафьев, Анатолий Кузичев, Илиас Меркури, Евгений Попов и Андрей Кондрашов.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы».

Позже совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.

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