На севере Москвы благоустроят Медведковский пруд
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Водоём уже очистили от многолетних иловых отложений. Специалисты завершили 90% работ по укреплению берега, закрыли половину площади донной чаши водоупорным слоем.
«Все работы планируем завершить летом. Тогда же высадим растения в зонах биоплато. Наша задача — превратить городские пруды в природные центры притяжения горожан», — заявил генеральный директор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.