На севере Москвы благоустроят Медведковский пруд

На севере Москвы идут работы по благоустройству пруда в Медведковском лесопарке. Они должны быть завершены к середине 2022 года.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Водоём уже очистили от многолетних иловых отложений. Специалисты завершили 90% работ по укреплению берега, закрыли половину площади донной чаши водоупорным слоем.

«Все работы планируем завершить летом. Тогда же высадим растения в зонах биоплато. Наша задача — превратить городские пруды в природные центры притяжения горожан», — заявил генеральный директор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.