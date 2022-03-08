В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за похолодания

Короткая ссылка
В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за предстоящего усиления морозов.
В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за похолодания
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Dvoretskaya

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства.

«Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — отмечается в сообщении.

До 11 марта в городе ожидается понижение ночных температур до -13 ˚С, дневных до -6...-8 ˚С. В пятницу ночью прогнозируется -16 ˚С.

Как отметили в Комплексе городского хозяйства, корректировку температуры отопления контролируют диспетчерские службы в автоматическом режиме.

Ранее kp.ru сообщал, что власти Москвы рассказали о подготовке коммунальных служб к следующей зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить