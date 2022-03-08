В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за похолодания

В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за предстоящего усиления морозов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства.

«Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — отмечается в сообщении.

До 11 марта в городе ожидается понижение ночных температур до -13 ˚С, дневных до -6...-8 ˚С. В пятницу ночью прогнозируется -16 ˚С.

Как отметили в Комплексе городского хозяйства, корректировку температуры отопления контролируют диспетчерские службы в автоматическом режиме.

Ранее kp.ru сообщал, что власти Москвы рассказали о подготовке коммунальных служб к следующей зиме.