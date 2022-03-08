В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в столице за сутки выявили 1151 заболевшего COVID-19, сообщает оперштаб.

Также в городе выздоровели ещё 2956 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 2 511 907.

Скончались от коронавируса в Москве за сутки 64 пациента.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».