В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с коронавирусом
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Всего в столице за сутки выявили 1151 заболевшего COVID-19, сообщает оперштаб.
Также в городе выздоровели ещё 2956 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 2 511 907.
Скончались от коронавируса в Москве за сутки 64 пациента.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».