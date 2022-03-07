В Москве 9 марта пройдёт концерт в поддержку российской спецоперации на Украине
- © dvizhenie-za-pravdu.timepad.ru
«Структуры Захара Прилепина 9 марта проведут Z-Концерт в поддержку спецоперации на Украине», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия заявили, что концерт призван показать отношение настоящих патриотов к происходящим в текущие дни событиям.
«В концерте примут участие «7Б», Джанго, Зверобой, «Бахыт-Компот», «Земляне», Вадим Самойлов, Николай Агутин, Иван Охлобыстин, Стас Старовойтов, Николай Стариков, Сергей Михеев», — подчёркивается в анонсе.
Ранее стало известно, что 7 марта в «Музее Победы» на Поклонной горе пройдёт концерт, посвящённый женщинам-военнослужащим, а также матерям, жёнам и сёстрам военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине.