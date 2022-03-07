В Москве 9 марта пройдёт концерт в поддержку российской спецоперации на Украине

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В Москве в среду, 9 марта, состоится концерт в поддержку российских военнослужащих и спецоперации России на Украине. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе.
В Москве 9 марта пройдёт концерт в поддержку российской спецоперации на Украине
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«Структуры Захара Прилепина 9 марта проведут Z-Концерт в поддержку спецоперации на Украине», — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия заявили, что концерт призван показать отношение настоящих патриотов к происходящим в текущие дни событиям.

«В концерте примут участие «7Б», Джанго, Зверобой, «Бахыт-Компот», «Земляне», Вадим Самойлов, Николай Агутин, Иван Охлобыстин, Стас Старовойтов, Николай Стариков, Сергей Михеев», — подчёркивается в анонсе.

Ранее стало известно, что 7 марта в «Музее Победы» на Поклонной горе пройдёт концерт, посвящённый женщинам-военнослужащим, а также матерям, жёнам и сёстрам военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

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