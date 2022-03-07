В Волгограде нашли и ликвидировали 250-килограмовую бомбу времён Великой Отечественной войны

В Краснооктябрьском районе Волгограда во время земляных работ найдена авиабомба времён Великой Отечественной войны ФАБ-250. Снаряд весом 250 кг пролежал в земле около 80 лет.