В Волгограде нашли и ликвидировали 250-килограмовую бомбу времён Великой Отечественной войны
Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.
Для ликвидации бомбы привлекли пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты эвакуировали снаряд на специальный полигон и уничтожили путём подрыва.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области подчеркнули, что это первая авиабомба, которую нашли в регионе в 2022 году.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили 96 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.