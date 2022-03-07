В Волгограде нашли и ликвидировали 250-килограмовую бомбу времён Великой Отечественной войны

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В Краснооктябрьском районе Волгограда во время земляных работ найдена авиабомба времён Великой Отечественной войны ФАБ-250. Снаряд весом 250 кг пролежал в земле около 80 лет.

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

Для ликвидации бомбы привлекли пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты эвакуировали снаряд на специальный полигон и уничтожили путём подрыва.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области подчеркнули, что это первая авиабомба, которую нашли в регионе в 2022 году.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили 96 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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