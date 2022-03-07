В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали самокат для шеринговых систем

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал самокат для шеринговых систем.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Он (самокат. — RT) ориентирован на импортозамещение и уже задействован в пунктах проката в Череповце, в подмосковных городах Орехово-Зуеве и Лобне. Доработанная модель станет доступна любителям катания уже в этом году. Запланирована поставка первой партии в количестве 100 штук», — уточнил вице-мэр.

По его словам, завод-изготовитель самоката «Протон» вложил в модернизацию производства электроники около 20 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что оборот столичных предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году вырос до 3,2 трлн рублей, что на 41% превышает показатели 2020-го.