В Сочи увеличат количество экобоксов для сбора вторсырья

В Сочи проходит акция в рамках реализации плана мероприятий Года экологии. Так, в магазине торговой сети «Табрис» появились экобоксы для сбора вторсырья.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Фандоматы — автоматы для сбора использованной пластиковой тары и пакетов — уже установили в магазинах сетей «Магнит» и «Пятёрочка».

«В рамках Года экологии, объявленного главой города Сочи, мы поддерживаем инициативы по переработке вторичного сырья. Уже работают пункты по приёму текстиля, макулатуры, картона и даже пластиковой тары. Различные предприятия устанавливают специальные контейнеры для приёма батареек, а также фандоматы для пластиковой тары», — прокомментировал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Александр Кильганкин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ставропольском крае планируют построить экотехнопарк по переработке стекла и полимеров.