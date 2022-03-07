За сутки в России госпитализированы 3804 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализированы 3804 человека с коронавирусом, сообщил оперштаб. Накануне в больницы попали 8242 пациента.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Как ранее сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают в центре, планируется применять на третий-четвёртый день после поступления заболевшего COVID-19 в стационар.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».