За сутки в России госпитализированы 3804 человека с COVID-19
- АГН «Москва»
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Как ранее сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают в центре, планируется применять на третий-четвёртый день после поступления заболевшего COVID-19 в стационар.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».