За сутки в России госпитализированы 3804 человека с COVID-19

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За последние сутки в России госпитализированы 3804 человека с коронавирусом, сообщил оперштаб. Накануне в больницы попали 8242 пациента.
За сутки в России госпитализированы 3804 человека с COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Как ранее сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают в центре, планируется применять на третий-четвёртый день после поступления заболевшего COVID-19 в стационар.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с  НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».

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