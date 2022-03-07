В России за сутки выявили 73 162 случая заболевания коронавирусом
- АГН «Москва»
Как ранее сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают в центре, планируется применять на третий-четвёртый день после поступления заболевшего COVID-19 в стационар.
Доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».