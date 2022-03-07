Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами
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«Создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которую возглавил министр финансов Антон Силуанов», — сообщило ведомство.
Для обеспечения финансовой стабильности и поддержки бизнеса подкомиссия сможет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.
В конце февраля Антон Силуанов заявил о подготовке предложения о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.