Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами

Министерство финансов России создало подкомиссию по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций, её возглавил глава ведомства Антон Силуанов.

«Создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которую возглавил министр финансов Антон Силуанов», — сообщило ведомство.

Для обеспечения финансовой стабильности и поддержки бизнеса подкомиссия сможет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.

В конце февраля Антон Силуанов заявил о подготовке предложения о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.