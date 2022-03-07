Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами

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Министерство финансов России создало подкомиссию по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций, её возглавил глава ведомства Антон Силуанов.
Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки резидентов с иностранными лицами
  • © РИА Новости / Владимир Баранов

«Создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которую возглавил министр финансов Антон Силуанов», — сообщило ведомство.

Для обеспечения финансовой стабильности и поддержки бизнеса подкомиссия сможет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.

В конце февраля Антон Силуанов заявил о подготовке предложения о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.

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