СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в доме в Хакасии
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«7 марта... поступило сообщение о гибели девятилетнего мальчика и пятилетней девочки в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных по улице Фрунзе города Черногорска Республики Хакасия», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Как уточняется, в результате пожара ещё трое детей пострадали и доставлены в больницу.
Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе четверых детей, в результате пожара в частном жилом доме в Якутии.