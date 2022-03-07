СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в доме в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей в хакасском Черногорске. Соответствующая информация приводится на сайте регионального главка СК России.

«7 марта... поступило сообщение о гибели девятилетнего мальчика и пятилетней девочки в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных по улице Фрунзе города Черногорска Республики Хакасия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как уточняется, в результате пожара ещё трое детей пострадали и доставлены в больницу.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе четверых детей, в результате пожара в частном жилом доме в Якутии.