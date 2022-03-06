В Москве ввели в эксплуатацию 9 домов по программе реновации с начала года

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В январе и феврале 2022 года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девять домов, построенных по программе реновации, заявил глава ведомства Игорь Войстратенко.
В Москве ввели в эксплуатацию 9 домов по программе реновации с начала года
  • АГН «Москва»
  • © Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил Войстратенко, три дома достроили в ВАО, по два — в ЗАО и СЗАО, по одному — в ЮВАО и ТиНАО.

«Всего под надзором и контролем комитета в настоящее время находится 167 объектов общей площадью 4,77 млн кв. м. За январь — февраль текущего года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 136 проверок на строительных площадках, где возводят дома по программе реновации», — рассказал он.

Ранее НСН сообщала, что Москва выделила 160 участков для застройки по программе реновации в 2021 году.

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