Специалист Гальцев спрогнозировал рост интереса к покупке новых квартир в формате трейд-ин

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Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев спрогнозировал рост интереса к покупке новых квартир в формате трейд-ин.

Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, структура сделок в сегменте новостроек изменится — 40% сделок будут совершаться с ипотекой, 10% будут основаны на свободных денежных средствах, а 50% станут совершаться на средства от продажи вторички, из них половина — в формате трейд-ин.

Как отметил Гальцев, к началу 2022 года 70% новых квартир приобретались с помощью ипотеки, её доля постоянно росла. Ещё 23% квартир покупали те, кто имел полную сумму наличными или продавал имевшуюся квартиру, а 7% сделок шли через трейд-ин.

Ранее руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с «Известиями» рассказал, что спрос на такое жильё и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%.

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