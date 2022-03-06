Глава Белгородской области Гладков опроверг сообщения об «обстреле» в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил граждан в том, что «вспышкой» на одной из улиц города в настоящее время занимаются следственные органы, а сообщения о якобы обстреле являются фейками.

«Ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Белгороде, где на одной из улиц произошёл хлопок, вспышка. Сейчас этим вопросом занимаются следственные органы, пытаются понять причину произошедшего. Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности», — написал Гладков в Telegram.

Он подчеркнул, что пострадавших нет, как и серьёзных разрушений.

«В нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами проговорили, все спокойны», — сказал глава региона.

Как ранее сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, накануне около 19:30 в службу 112 поступили сообщения от горожан, что в районе улицы Везельской они видели вспышку и слышали громкий хлопок.