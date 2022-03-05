В Калининградской области рассказали о ходе жилищного строительства в январе

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В январе 2022 года в Калининградской области ввели 429 жилых домов на 1850 квартир общей площадью 143,1 тыс. кв. м, что в 2,1 раза превышает уровень 2021-го.
В Калининградской области рассказали о ходе жилищного строительства в январе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 334 жилых дома площадью 59,2 тыс. кв. м.

На земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, построено 75 жилых домов.

На конец января 2022 года общий объём заказов (контрактов) на проведение строительного подряда организациями в последующие периоды достиг 8,6 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют построить 2,8 млн кв. м жилья в 2022 году.

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