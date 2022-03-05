В Калининградской области рассказали о ходе жилищного строительства в январе

В январе 2022 года в Калининградской области ввели 429 жилых домов на 1850 квартир общей площадью 143,1 тыс. кв. м, что в 2,1 раза превышает уровень 2021-го.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin