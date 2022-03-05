В Подмосковье цифровые МФЦ оказали более 600 тысяч услуг за год

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В Московской области цифровые МФЦ оказали более 600 тыс. госуслуг за год. Речь идёт о смарт-центрах в офисах «Мои документы».
В Подмосковье цифровые МФЦ оказали более 600 тысяч услуг за год
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, проект «Цифровые МФЦ» стартовал в 2018 году.

«Сейчас открыто 370 цифровых зон, а в течение года будет доступно ещё три», — отметила она.

По её словам, в цифровых зонах работают сотрудники, к которым можно обратиться за консультацией.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 20 тыс. жителей Москвы подали документы на оформление биометрического загранпаспорта с помощью криптобиокабин в городских центрах госуслуг.

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