В Подмосковье цифровые МФЦ оказали более 600 тысяч услуг за год
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, проект «Цифровые МФЦ» стартовал в 2018 году.
«Сейчас открыто 370 цифровых зон, а в течение года будет доступно ещё три», — отметила она.
По её словам, в цифровых зонах работают сотрудники, к которым можно обратиться за консультацией.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 20 тыс. жителей Москвы подали документы на оформление биометрического загранпаспорта с помощью криптобиокабин в городских центрах госуслуг.