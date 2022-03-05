В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки для аграриев

В Московской области рассказали о новых мерах поддержки для аграриев.

Как сообщает телеканал «360», председатель комитета Мособлдумы по бюджету Тарас Ефимов заявил, что соответствующие меры были приняты крайне своевременно.

«Принятые федеральным центром меры очень своевременны и важны для нашей области», — заявил он.

Среди новых мер — пролонгация льготных кредитных договоров. Фермерам доступно сокращение ежемесячных платежей и снижение кредитной нагрузки.

Ефимов также напомнил, что с января 2019 года в регионе ввели нулевую ставку по единому сельскохозяйственному налогу.

«Право снижать ставку этого налога появилось у субъектов по инициативе Мособлдумы. В прошлом году мы продлили на пять лет действие нулевой ставки», — сказал он.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму рассказали о мерах поддержки предприятий региона.