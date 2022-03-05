Путин исключил возможность введения в России военного положения

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Военное положение и режим чрезвычайной ситуации на территории России вводить не планируется. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Путин исключил возможность введения в России военного положения
  • РИА Новости
  • © Евгений Паулин

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«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом... в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и, я надеюсь, не будет», — заявил Путин.

Особое положение вводится в стране в случае крупномасштабных внутренних угроз, а режим ЧС — в случае природных катаклизмов, напомнил он.

«Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, нет такой необходимости сегодня», — заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах введения военного положения в некоторых регионах России.

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