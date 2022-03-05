Ресторатор Бухаров прокомментировал решение «Мишлена» по проектам в России

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Ресторатор, бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал решение гастрономического гида «Мишлен» по российским проектам.
Ресторатор Бухаров прокомментировал решение «Мишлена» по проектам в России
  • Gettyimages.ru
  • © Sinenkiy

«То, что гид «Мишлен» отказался работать в России, — небольшая потеря. Это коммерческий рейтинг, предназначенный для гастрономических туристов, которых не так много», — заявил Бухаров в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в такой ситуации станут популярнее отечественные рейтинги ресторанов.

«Если говорить о поставках продуктов, то рестораторам важно переориентироваться на внутренний рынок. Надо переключаться на местное производство», — добавил эксперт.

Ранее РИА Новости сообщало, что «Мишлен» объявил о заморозке своих проектов в России из-за ситуации на Украине.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

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