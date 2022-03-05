Минцифры не предлагало освобождать от ответственности за использование пиратского ПО

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Минцифры сообщило, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта в России, в настоящий момент ведомство не поддерживает их.
Минцифры не предлагало освобождать от ответственности за использование пиратского ПО
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«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство отметило, что планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса.

Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», власти обсуждают возможность отмены ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».

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