Минцифры не предлагало освобождать от ответственности за использование пиратского ПО

Минцифры сообщило, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта в России, в настоящий момент ведомство не поддерживает их.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство отметило, что планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса.

Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», власти обсуждают возможность отмены ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции».