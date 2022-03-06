Тренер Кондрашёв дал советы по занятиям спортом в весеннее время

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв дал советы россиянам, которые запланировали вернуться к активным тренировкам весной после перерыва.

Как отметил эксперт, главное — начинать с небольших объёмов. Также желательно проводить занятия под наблюдением тренера.

«Тренер всегда поможет вам влиться в тренировочный ритм плавно и без последствий. Кроме того, всегда рекомендую зимой не совсем забрасывать тренировки, а делать хотя бы дома стретчинг, ОФП, статические упражнения, упражнения на укрепления стопы и другие похожие тренировки», — выразил мнение собеседник RT.

Для начала будет достаточно двух-трёх тренировок в неделю, объяснил он.

«Но тут важно не забывать: стабильность и системность — залог успеха. Если есть соблазн пропустить тренировку — не поддавайтесь. Средняя продолжительность тренировки (с учётом разминки и заминки) не должна превышать полтора-два часа. Этого времени достаточно для того, чтобы качественно размяться, сделать беговую работу, а после выполнить ОФП и заминку», — подчеркнул специалист.

По словам Кондрашёва, чтобы правильно организовать тренировку на свежем воздухе, необходимо продумать маршрут пробежки, а также остановки для проведения разминки и основного объёма.

«Желательно выходить на тренировки днём, когда воздух наиболее прогрет, тогда и настроение будет наиболее подходящим для нагрузок. Одевайся так, будто на улице на 10 °C теплее — наилучшее руководство по подбору экипировки», — заявил тренер.

Он добавил, что при температуре +10...+15 °C для тренировки подойдут футболка или лонгслив, тайтсы, кепка.

«Если за окном чуть холоднее, около +5...+10 °C , то футболка уже не подойдёт, а экипировка дополнится лёгкими спортивными штанами, ветрозащитной ветровкой и перчатками», — заключил эксперт.

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