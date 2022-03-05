В Росавиации подтвердили продление до 14 марта связанных с полётами на юг ограничений

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Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра России до 14 марта.

«До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России», — говорится в сообщении.

Как уточняется, полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Ранее оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» сообщил, что ограничения, связанные с полётами самолётов на юге России, продлены до 14 марта.

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