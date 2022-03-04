В Мурманской области рассказали о реализации программы «Земский учитель»

В Мурманской области рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель».

Об этом сообщает Nord-News.

Регистрация заявок на участие в программе 2022 года началась 10 января.

«По состоянию на 2 марта получен 71 запрос на участие в отборе на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, переехавшему на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек, в размере 1 млн рублей», — заявили в региональном Министерстве образования и науки.

Подать заявку можно до 15 апреля. Победителей отбора объявят 15 июня.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».