Доцент Финансового университета Панина прокомментировала динамику спроса на загородную недвижимость

Короткая ссылка
Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Ольга Панина прокомментировала динамику спроса на загородную недвижимость.
Доцент Финансового университета Панина прокомментировала динамику спроса на загородную недвижимость
  • Gettyimages.ru
  • © LARISA DUKA

«Недвижимое имущество традиционно рассматривается как объект для вложения и сохранения накоплений. Если спрос не перестанет расти, то цены тоже продолжат идти вверх, а вот будет ли их скачок резким, зависит от того, станет ли этот спрос ажиотажным», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

Как отметила Панина, загородная недвижимость традиционно считается не слишком ликвидной по сравнению с квартирами. Самое главное — чтобы покупатель понимал цель приобретения.

«При этом практически неважно, какой стратегии он придерживается: сберегающей или доходной. Местоположение объекта покупки должно играть ключевую роль в принятии подобного рода решений», — пояснила она.

По словам эксперта, перед покупкой также нужно сравнить издержки, связанные с приобретением и содержанием объекта, с текущей доходностью по вкладам.

Ранее руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с «Известиями» рассказал, что спрос на такое жильё и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить