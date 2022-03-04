Доцент Финансового университета Панина прокомментировала динамику спроса на загородную недвижимость

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Ольга Панина прокомментировала динамику спроса на загородную недвижимость.

«Недвижимое имущество традиционно рассматривается как объект для вложения и сохранения накоплений. Если спрос не перестанет расти, то цены тоже продолжат идти вверх, а вот будет ли их скачок резким, зависит от того, станет ли этот спрос ажиотажным», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

Как отметила Панина, загородная недвижимость традиционно считается не слишком ликвидной по сравнению с квартирами. Самое главное — чтобы покупатель понимал цель приобретения.

«При этом практически неважно, какой стратегии он придерживается: сберегающей или доходной. Местоположение объекта покупки должно играть ключевую роль в принятии подобного рода решений», — пояснила она.

По словам эксперта, перед покупкой также нужно сравнить издержки, связанные с приобретением и содержанием объекта, с текущей доходностью по вкладам.

Ранее руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с «Известиями» рассказал, что спрос на такое жильё и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%.