Суд вынес обвинительные приговоры 11 фигурантам дела об аварии на шахте «Северная» в Коми

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Суд вынес обвинительные приговоры 11 фигурантам дела об аварии на шахте «Северная» в Коми в 2016 году, в результате которой погибли 36 человек.
Суд вынес обвинительные приговоры 11 фигурантам дела об аварии на шахте «Северная» в Коми
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«Десять подсудимых признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, ещё один — в халатности», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2016 года в шахте «Северная» произошло обрушение на глубине 748 метров. В шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. В последующие дни в шахте произошло более пяти . Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей. 

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