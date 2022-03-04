Суд вынес обвинительные приговоры 11 фигурантам дела об аварии на шахте «Северная» в Коми в 2016 году, в результате которой погибли 36 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«Десять подсудимых признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, ещё один — в халатности», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2016 года в шахте «Северная» произошло обрушение на глубине 748 метров. В шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. В последующие дни в шахте произошло более пяти взрывов. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.