Аналитик Самойленко напомнил о важности регулярной перезагрузки смартфона
- Gettyimages.ru
- © wichayada suwanachun
«Каждую ночь отключать телефон необязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, лучше не использовать режим «Перезагрузка», а полностью отключить гаджет на несколько минут.
«Это позволит снизить частоту сбоев и вернуть нормальную работоспособность, а также провести рестарт приложений», — пояснил Самойленко.
Он добавил, что даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением телефон всё равно постепенно станет работать медленнее.
Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.