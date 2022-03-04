Аналитик Самойленко напомнил о важности регулярной перезагрузки смартфона

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Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко напомнил о важности регулярной перезагрузки смартфона.
Аналитик Самойленко напомнил о важности регулярной перезагрузки смартфона
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«Каждую ночь отключать телефон необязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лучше не использовать режим «Перезагрузка», а полностью отключить гаджет на несколько минут.

«Это позволит снизить частоту сбоев и вернуть нормальную работоспособность, а также провести рестарт приложений», — пояснил Самойленко.

Он добавил, что даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением телефон всё равно постепенно станет работать медленнее.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.

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