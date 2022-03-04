Экономист Остапкович прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России

Короткая ссылка
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.
Экономист Остапкович прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что американские и европейские компании понесут убытки, поскольку российский рынок достаточно широкий.

«Уладится ситуация геополитическая — все IKEA и H&M, все спокойно будут возвращаться», — полагает Остапкович.

Эксперт не исключил, что нишу покинувших российский рынок зарубежных компаний могут занять китайские организации.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить