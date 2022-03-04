Экономист Остапкович прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что американские и европейские компании понесут убытки, поскольку российский рынок достаточно широкий.
«Уладится ситуация геополитическая — все IKEA и H&M, все спокойно будут возвращаться», — полагает Остапкович.
Эксперт не исключил, что нишу покинувших российский рынок зарубежных компаний могут занять китайские организации.
Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.
Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.