Экономист Остапкович прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что американские и европейские компании понесут убытки, поскольку российский рынок достаточно широкий.

«Уладится ситуация геополитическая — все IKEA и H&M, все спокойно будут возвращаться», — полагает Остапкович.

Эксперт не исключил, что нишу покинувших российский рынок зарубежных компаний могут занять китайские организации.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.