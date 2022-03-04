В Госдуме объяснили важность закона об ответственности за призывы к санкциям против России

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Совет Федерации одобрил законопроект, который в том числе вводит уголовную ответственность за призывы к иностранным санкциям в отношении России.
В Госдуме объяснили важность закона об ответственности за призывы к санкциям против России
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«Конечно, в нынешних условиях это очень правильно. Мы видим, что в том числе ряд граждан России (с очень странной позицией и взглядами) пытается нанести вред нашему государству, призывая различные международные организации либо страны таким образом подействовать на позицию Российской Федерации», — сообщил парламентарий.

Призывы к введению санкций против России депутат считает неприемлемыми, особенно в условиях беспрецедентного давления на страну.

Он также отметил, что в непростое время достаточно активно проявляют себя представители несистемной оппозиции и лица, ведущие «подрывную деятельность» по отношению к России.

Туров подчеркнул, что подобный законопроект — «логичная норма для защиты нашей страны, граждан».

Ранее Совфед одобрил законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям против России.

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