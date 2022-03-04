В Госдуме объяснили важность закона об ответственности за призывы к санкциям против России
- © duma.gov.ru
«Конечно, в нынешних условиях это очень правильно. Мы видим, что в том числе ряд граждан России (с очень странной позицией и взглядами) пытается нанести вред нашему государству, призывая различные международные организации либо страны таким образом подействовать на позицию Российской Федерации», — сообщил парламентарий.
Призывы к введению санкций против России депутат считает неприемлемыми, особенно в условиях беспрецедентного давления на страну.
Он также отметил, что в непростое время достаточно активно проявляют себя представители несистемной оппозиции и лица, ведущие «подрывную деятельность» по отношению к России.
Туров подчеркнул, что подобный законопроект — «логичная норма для защиты нашей страны, граждан».
Ранее Совфед одобрил законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям против России.