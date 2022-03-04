В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с недвижимостью

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию с недвижимостью.
В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с недвижимостью
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что лучше повременить с покупкой строящегося жилья и обратить внимание на готовые объекты.

«В этой ситуации стоит завершить сделки, которые содержат социальную ипотеку — низкие процентные ставки. Покупать жильё готовое, а не то, которое через три-четыре года построится», — пояснил Апрелев.

Он напомнил, что в 2020 и 2021 годах почти 80% сделок на рынке недвижимости были совершены с ипотечными кредитами, но на данный момент ряд банков повысили ставки на такие кредиты, поэтому пока можно повременить с приобретением квартиры, если нет необходимой суммы.

Ранее руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с «Известиями» рассказал, что спрос на такое жильё и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%.

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