В Ингушетии рассказали о туристическом потоке в 2021 году

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Руководитель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мезиев рассказал, что поток туристов в страну превысил 102 тыс. человек в минувшем году.
В Ингушетии рассказали о туристическом потоке в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Общее количество посетивших республику туристов за 2021 год достигло 102,5 тыс. А объём платных туристических и гостиничных услуг, по данным статистики, составил 95,1 млн рублей. Для сравнения: этот показатель за 2020 год представлял 63 млн рублей», — приводит слова главы ведомства пресс-служба правительства региона.

Как ранее передавало ФАН, Петербург стал самым популярным городом у китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.

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