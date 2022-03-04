Более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод Байкала летом

Короткая ссылка
Российский экологический оператор (РЭО) организует системную уборку озера Байкал. На данный момент запланированы три масштабные акции по очистке прибрежной зоны. В мероприятиях примут участие как волонтёры движения РЭО, так и местные жители — более 450 человек.
Более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод Байкала летом
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает телеканал «360».

«Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее подвержена антропогенному влиянию туристов. Участниками мероприятий станут волонтёры, объединённые РЭО, — добровольцы «Делай!», студенты высших и средних специальных учебных заведений, жители Иркутской области и Республики Бурятия. В акциях примут участие более 450 человек», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить