Более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод Байкала летом
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее подвержена антропогенному влиянию туристов. Участниками мероприятий станут волонтёры, объединённые РЭО, — добровольцы «Делай!», студенты высших и средних специальных учебных заведений, жители Иркутской области и Республики Бурятия. В акциях примут участие более 450 человек», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.