Более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод Байкала летом

Российский экологический оператор (РЭО) организует системную уборку озера Байкал. На данный момент запланированы три масштабные акции по очистке прибрежной зоны. В мероприятиях примут участие как волонтёры движения РЭО, так и местные жители — более 450 человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее подвержена антропогенному влиянию туристов. Участниками мероприятий станут волонтёры, объединённые РЭО, — добровольцы «Делай!», студенты высших и средних специальных учебных заведений, жители Иркутской области и Республики Бурятия. В акциях примут участие более 450 человек», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

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