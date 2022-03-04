Замглавы администрации президента России: демилитаризация Украины создаст новые условия для украинского народа

Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов в ходе заседания президиума совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации прокомментировал ситуацию на Украине.

«На протяжении восьми лет власти Украины притесняют русскоязычное население в Донбассе и на луганской земле. Они открыто поддерживают и насаждают идеологию неонацизма. Ускоренная милитаризация Украины, призывы к аннексии российских территорий и возрастающая угроза нашей национальной безопасности стали причиной принятия президентом России вынужденной меры — проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уверен, что это позволит создать новые условия для украинского народа, чтобы он сделал свободный выбор в определении мирного будущего своей страны», — сказал он.

Как отметил Магомедов, достижения поставленных президентом России целей было бы невозможно без гражданского единства и мобилизации всего многонационального народа России.