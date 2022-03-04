Путин призвал соседние страны не нагнетать отношения с Россией

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Российский президент Владимир Путин призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией.
Путин призвал соседние страны не нагнетать отношения с Россией
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев/POOL

Об этом он сказал на церемонии поднятия флага парома «Маршал Рокоссовский».

«У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше», — заявил Путин.

По его словам, необходимо стремиться к нормализации отношений и сотрудничеству.

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