Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся повышения стабильности экономики
- РИА Новости
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В частности, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги.
Поправки предусматривают возможность оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов на обеспечение различных мероприятий по предотвращению негативного влияния на российскую экономику.
Депутаты также приняли законопроект для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций.
Отмечается, что среди первоочередных мер — кредитные каникулы, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.
Инициатива предполагает в том числе и расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощённой системе.