Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся повышения стабильности экономики

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Госдума в пятницу, 4 марта, приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся повышения стабильности экономики в стране.
Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся повышения стабильности экономики
  • РИА Новости
  • © Konstantin Kokoshkin

В частности, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги.

Поправки предусматривают возможность оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов на обеспечение различных мероприятий по предотвращению негативного влияния на российскую экономику. 

Депутаты также приняли законопроект для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций.

Отмечается, что среди первоочередных мер — кредитные каникулы, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

Инициатива предполагает в том числе и расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощённой системе.

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