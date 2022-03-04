Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся повышения стабильности экономики

Госдума в пятницу, 4 марта, приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся повышения стабильности экономики в стране.

В частности, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги.

Поправки предусматривают возможность оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов на обеспечение различных мероприятий по предотвращению негативного влияния на российскую экономику.

Депутаты также приняли законопроект для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций.

Отмечается, что среди первоочередных мер — кредитные каникулы, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

Инициатива предполагает в том числе и расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощённой системе.