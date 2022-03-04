Депутат Красов объяснил необходимость проекта о наказании за фейки о ВС России

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RT прокомментировал сообщение о принятии во втором и третьем чтении проекта о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.
Депутат Красов объяснил необходимость проекта о наказании за фейки о ВС России
  • РИА Новости

«Президент России принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины, и в соответствии с планом Вооружённые силы Российской Федерации приступили к выполнению этой задачи. Главные цели, которые определил президент, — это денацификация и демилитаризация Украины для того, чтобы обеспечить безопасность нашего государства от нападения со стороны западных стран, безопасность граждан России», — сказал он.

По словам депутата, сейчас появляется очень много фейковых новостей, которые «дискредитируют те или иные действия Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины».

«Против России объявлена и проводится информационная война, и, самое главное, мы должны защитить наше государство, военнослужащих и членов их семей, граждан России от лживой информации», — заключил Красов.

Ранее стало известно о том, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтении проект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, то будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

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